"У Хорватії футболістів із неймовірним талантом називають "проєкт". Перша команда таким гравцям дає дорогу значно раніше, щоб уже в такому віці він мав щонайменше 90 або 100 матчів. Це такі гравці, як Дані Ольмо, Лука Модріч і багато інших. Тільки після 100 матчів тут продають гравця, але не до топ-клубу, а до проміжного.

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У цьому проміжному клубі він розвивається і потім уже йде до Барселони чи Реала, як зробили Матео Ковачіч, Лука Модріч, Марцело Брозовіч. Усі вони із загребського Динамо не одразу потрапили до Реала: Модріч через Тоттенхем перейшов до Реала. Нині обставини змусили нас узяти відповідальність у свої руки та працювати. Гравці молоді, але молоді за кар'єрою, а не віком. Повторюся: такий гравець, як Мудрик, у загребському Динамо виступав би вже років зо два як основний. У свої майже 22 роки він уже повинен мати 100 матчів за першу команду, а не 20.

Ще раз – це все порівняно з тією моделлю, яка є в Хорватії. Усі рівняються на те, як удосконалюють і продають гравців у Хорватії щороку. Усі вони потім грають в Інтері, Барселоні та Реалі саме завдяки цьому. Судаков мусить грати в чемпіонаті в основному складі Шахтаря, тому я приходжу і говорю, що він у свої 20 років повинен мати вже 70 ігор за Шахтар, а виходить так, що в нього і 20 не було. Зараз ми маємо швидко працювати з такими талантами, але є тиск уболівальників, і треба працювати з урахуванням цих факторів. Ми маємо пройти через досвід поразок, через перемоги.

Головний тренер Барселони Хаві казав, що Гаві та Педрі кращі за нього та Іньєсту у свої 20 років. Однак ані Хаві, ані Іньєста не виграли чемпіонат світу у 20 років, а це вдалося їм у 28 років. Лука Модріч теж не став найкращим футболістом світу у 20 років, а зробив це в 33. Тож на все свій час. Ти маєш пройти через це, а середній вік чемпіонської команди – 28 років. Ми будуємо чемпіонську команду довкола молодих гравців. І я дуже хочу, щоб наші молоді футболісти не поспішали їхати до інших європейських чемпіонатів та клубів. Той-таки захисник Йошко Гвардіол з Динамо Загреб не перейшов одразу до великого клубу, а пішов до РБ Лейпциг. Це дозволило йому навчатися й розвиватися поступово. І наші гравці повинні мати терпіння, продовжувати вдосконалюватись у Шахтарі, зростати разом з клубом. Такі "проєкти" є важливими і для успіхів клубу, і для кар’єри самих футболістів", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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