"Середній вік чемпіонської команди – 28 років": Йовічевіч закликав Мудрика і Ко не поспішати в Європу
Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч на прикладі Хорватії розповів, як правильно розвивати футболістів.
"У Хорватії футболістів із неймовірним талантом називають "проєкт". Перша команда таким гравцям дає дорогу значно раніше, щоб уже в такому віці він мав щонайменше 90 або 100 матчів. Це такі гравці, як Дані Ольмо, Лука Модріч і багато інших. Тільки після 100 матчів тут продають гравця, але не до топ-клубу, а до проміжного.
Ротань – про трансфер Мудрика з Шахтаря: "Йому вже можна думати про найкращі чемпіонати світу"
У цьому проміжному клубі він розвивається і потім уже йде до Барселони чи Реала, як зробили Матео Ковачіч, Лука Модріч, Марцело Брозовіч. Усі вони із загребського Динамо не одразу потрапили до Реала: Модріч через Тоттенхем перейшов до Реала. Нині обставини змусили нас узяти відповідальність у свої руки та працювати. Гравці молоді, але молоді за кар'єрою, а не віком. Повторюся: такий гравець, як Мудрик, у загребському Динамо виступав би вже років зо два як основний. У свої майже 22 роки він уже повинен мати 100 матчів за першу команду, а не 20.
Ще раз – це все порівняно з тією моделлю, яка є в Хорватії. Усі рівняються на те, як удосконалюють і продають гравців у Хорватії щороку. Усі вони потім грають в Інтері, Барселоні та Реалі саме завдяки цьому. Судаков мусить грати в чемпіонаті в основному складі Шахтаря, тому я приходжу і говорю, що він у свої 20 років повинен мати вже 70 ігор за Шахтар, а виходить так, що в нього і 20 не було. Зараз ми маємо швидко працювати з такими талантами, але є тиск уболівальників, і треба працювати з урахуванням цих факторів. Ми маємо пройти через досвід поразок, через перемоги.
Головний тренер Барселони Хаві казав, що Гаві та Педрі кращі за нього та Іньєсту у свої 20 років. Однак ані Хаві, ані Іньєста не виграли чемпіонат світу у 20 років, а це вдалося їм у 28 років. Лука Модріч теж не став найкращим футболістом світу у 20 років, а зробив це в 33. Тож на все свій час. Ти маєш пройти через це, а середній вік чемпіонської команди – 28 років. Ми будуємо чемпіонську команду довкола молодих гравців. І я дуже хочу, щоб наші молоді футболісти не поспішали їхати до інших європейських чемпіонатів та клубів. Той-таки захисник Йошко Гвардіол з Динамо Загреб не перейшов одразу до великого клубу, а пішов до РБ Лейпциг. Це дозволило йому навчатися й розвиватися поступово. І наші гравці повинні мати терпіння, продовжувати вдосконалюватись у Шахтарі, зростати разом з клубом. Такі "проєкти" є важливими і для успіхів клубу, і для кар’єри самих футболістів", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.