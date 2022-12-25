"В Хорватии футболистов с невероятным талантом называют "проект". Первая команда таким игрокам дает дорогу гораздо раньше, чтобы уже в таком возрасте он имел по меньшей мере 90 или 100 матчей. Это такие игроки, как Дани Ольмо, Лука Модрич и многие другие. Только после 100 матчей здесь продают игрока, но не в топ-клуб, а в промежуточный.

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В этом промежуточном клубе он развивается и потом уже идет в Барселону или Реал, как сделали Матео Ковачич, Лука Модрич, Марцело Брозович. Все они из загребского Динамо не сразу попали в Реал: Модрич через Тоттенхэм перешел в Реал. Сейчас обстоятельства заставили нас взять ответственность в свои руки и работать. Игроки молодые, но молодые по карьере, а не по возрасту. Повторюсь: такой игрок, как Мудрик, в загребском Динамо выступал бы уже года два как основной. В свои почти 22 года он уже должен иметь 100 матчей за первую команду, а не 20.

Еще раз – это все по сравнению с моделью, которая есть в Хорватии. Все равняются на то, как совершенствуют и продают игроков в Хорватии каждый год. Все они играют в Интере, Барселоне и Реале именно благодаря этому. Судаков должен играть в чемпионате в основном составе Шахтера, поэтому я прихожу и говорю, что он в свои 20 лет должен иметь уже 70 игр за Шахтер, а выходит так, что у него и 20 не было. Сейчас мы должны быстро работать с такими талантами, но есть давление болельщиков, и нужно работать с учетом этих факторов. Мы должны пройти через опыт поражений, через победы.

Главный тренер Барселоны Хави говорил, что Гави и Педри лучше его и Иньесты в свои 20 лет. Однако ни Хави, ни Иньеста не выиграли чемпионат мира в 20 лет, а это удалось им в 28 лет. Лука Модрич тоже не стал лучшим футболистом мира в 20 лет, а сделал это в 33. Поэтому всему свое время. Ты должен пройти через это, а средний возраст чемпионской команды – 28 лет. Мы строим чемпионскую команду вокруг молодых игроков. И я очень хочу, чтобы наши молодые футболисты не спешили ехать в другие европейские чемпионаты и клубы. Тот же защитник Йошко Гвардиол из Динамо Загреб не перешел сразу в большой клуб, а пошел в РБ Лейпциг. Это позволило ему учиться и развиваться постепенно. И наши игроки должны иметь терпение, продолжать совершенствоваться в Шахтере, расти вместе с клубом. Такие "проекты" важны и для успехов клуба, и для карьеры самих футболистов", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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