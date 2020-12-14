"Футбольний союз Сербії і Любіша Тумбаковіч розірвали контракт за обопільною згодою. Ми дякуємо колишньому керівнику національної збірної за співпрацю і бажаємо йому подальших успіхів у кар'єрі", – йдеться на сторінці місцевої федерації у Twitter.

Сербія – Росія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

68-річний фахівець очолив національну команду Сербії влітку 2019-го. Підопічні Тумбаковіча протистояли збірній України в рамках відбору до Євро-2020, команди розписали нічию 2:2, але на турнір пробилась саме команда Шевченка.

В останньому розіграші Ліги націй серби фінішували третіми у групі В3.

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