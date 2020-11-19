Сербія – Росія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
06:00 - Читать на русском
Сербія розчавила Росію в рамках 6-го туру Ліги націй. Дивіться відеоогляд матчу Сербія – Росія на Футбол 24.
завершено
Гості сподівалися втримати лідерство в групі, але перший тайм перетворився для них на справжню катастрофу – Гільєрме чотири рази витягав м'яч із сітки власних воріт. В умовах вседозволеності дубль оформив навіть Йовіч.
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Після перерви серби змилостивилися над суперником, додавши всього один гол. На 64 хвилині Младеновіч розстріляв дальній кут воріт Джанаєва (він вийшов у перерві). 5:0 – Сербія зберегла місце у другому дивізіоні, а Росія показала, що в еліті їй робити нічого.
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