Гості сподівалися втримати лідерство в групі, але перший тайм перетворився для них на справжню катастрофу – Гільєрме чотири рази витягав м'яч із сітки власних воріт. В умовах вседозволеності дубль оформив навіть Йовіч.

Сербія у рідних стінах принизила Росію, забивши п'ять голів – балканці не пустили росіян в еліту Ліги націй

Після перерви серби змилостивилися над суперником, додавши всього один гол. На 64 хвилині Младеновіч розстріляв дальній кут воріт Джанаєва (він вийшов у перерві). 5:0 – Сербія зберегла місце у другому дивізіоні, а Росія показала, що в еліті їй робити нічого.