"Футбольный союз Сербии и Любиша Тумбакович расторгли контракт по обоюдному согласию. Мы благодарим бывшего руководителя национальной сборной за сотрудничество и желаем ему дальнейших успехов в карьере", – говорится на странице местной федерации в Twitter.

Сербия – Россия – 5:0 – видео голов и обзор матча

68-летний специалист возглавил национальную команду Сербии летом 2019-го. Подопечные Тумбаковича противостояли сборной Украины в рамках отбора к Евро-2020, команды расписали ничью 2:2, но на турнир пробилась именно команда Шевченко.

В последнем розыгрыше Лиги наций сербы финишировали третьими в группе В3.

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