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Сербія офіційно призначила Тумбаковіча, якого зі скандалом вигнали зі збірної Чорногорії

09:43 366 Читать на русском
Сербія офіційно призначила Тумбаковіча, якого зі скандалом вигнали зі збірної Чорногорії
Любіша Тумбаковіч / Фото ФФЧ

Чутки про призначення Любіши Тумбаковіча на посаду головного тренера збірної Сербії підтвердились.

Футбольний союз Сербії на офіційному сайті оголосив про прихід 66-річного фахівця.

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Тумбаковіч замінить Младена Крстаїча, якого було звільнено через невдалий старт у відборі на Євро-2020. Підбором нового тренера займалась спеціальна комісія з чотирьох членів. Офіційна презентація екс-наставника збірної Чорногорії запланована на 2 липня.

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Дебют Тумбаковіча відбудеться 7 вересня у домашньому матчі проти Португалії.

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Теги
Сербія Сербія Євро-2020 Любіша Тумбаковіч Любіша Тумбаковіч
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