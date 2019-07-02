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Сербия официально назначила Тумбаковича, которого со скандалом выгнали из сборной Черногории

09:43 43 Читати українською
Сербия официально назначила Тумбаковича, которого со скандалом выгнали из сборной Черногории
Любиша Тумбакович / Фото ФФЧ

Слухи о назначении Любиши Тумбаковича на пост главного тренера сборной Сербии подтвердились.

Футбольный союз Сербии на официальном сайте объявил о приходе 66-летнего специалиста.

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Тумбакович заменит Младена Крстаича, который был уволен из-за неудачного старта в отборе на Евро-2020. Подбором нового тренера занималась специальная комиссия из четырех членов. Официальная презентация наставника запланирована на 2 июля. С предыдущего места работы, сборной Черногории, Любишу уволили с громким скандалом. 66-летний тренер отказался играть против Косово, с которым у его родной Сербии крайне напряженные отношения.

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Дебют Тумбаковича состоится 7 сентября в домашнем матче против Португалии.

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Сербия Сербия Евро-2020 Любиша Тумбакович Любиша Тумбакович
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