Сербия официально назначила Тумбаковича, которого со скандалом выгнали из сборной Черногории

Слухи о назначении Любиши Тумбаковича на пост главного тренера сборной Сербии подтвердились.
Футбольный союз Сербии на официальном сайте объявил о приходе 66-летнего специалиста.
Тренер сборной Черногории уволен из-за отказа играть против Косово – ему угрожали сербские радикалы
Тумбакович заменит Младена Крстаича, который был уволен из-за неудачного старта в отборе на Евро-2020. Подбором нового тренера занималась специальная комиссия из четырех членов. Официальная презентация наставника запланирована на 2 июля. С предыдущего места работы, сборной Черногории, Любишу уволили с громким скандалом. 66-летний тренер отказался играть против Косово, с которым у его родной Сербии крайне напряженные отношения.
УЕФА открыл дело против Украины по мотивам разгрома сербов
Дебют Тумбаковича состоится 7 сентября в домашнем матче против Португалии.