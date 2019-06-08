Тренер збірної Чорногорії звільнений через відмову грати проти Косова – йому погрожували сербські радикали

Головний тренер збірної Чорногорії Любіша Тумбаковіч звільнений з посади через пропуск матчу проти збірної Косова (1:1).

Тумбаковіч, його асистент, та ще двоє гравців збірної Чорногорії відмовились брати участь у матчі кваліфікації до Євро-2020 проти збірної Косова. Через це наставник був відправлений у відставку, повідомляють Vijesti.

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Тренери та гравці сербського походження зазнали тиску з боку радикальних угрупувань вболівальників збірної Сербії, які вимагали відмовитись від гри проти команди з країни, незалежність якої не визнає офіційний Белград.

Зауважимо, що матч між Косовом та Чорногорією закінчився нічиєю 1:1. Обидві збірні зберігають шанси пробитись на Євро-2020.

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