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Тренер збірної Чорногорії звільнений через відмову грати проти Косова – йому погрожували сербські радикали

16:04 418 Читать на русском
Тренер збірної Чорногорії звільнений через відмову грати проти Косова – йому погрожували сербські радикали
Любіша Тумбаковіч / AFP

Головний тренер збірної Чорногорії Любіша Тумбаковіч звільнений з посади через пропуск матчу проти збірної Косова (1:1).

 

Тумбаковіч, його асистент, та ще двоє гравців збірної Чорногорії відмовились брати участь у матчі кваліфікації до Євро-2020 проти збірної Косова. Через це наставник був відправлений у відставку, повідомляють Vijesti.

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Тренери та гравці сербського походження зазнали тиску з боку радикальних угрупувань вболівальників збірної Сербії, які вимагали відмовитись від гри проти команди з країни, незалежність якої не визнає офіційний Белград.

Зауважимо, що матч між Косовом та Чорногорією закінчився нічиєю 1:1. Обидві збірні зберігають шанси пробитись на Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Косово Косово Чорногорія Чорногорія Сербія Сербія Любіша Тумбаковіч Любіша Тумбаковіч Чорногорія - Косово
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