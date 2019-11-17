Сербія – Україна: Шевченко оголосив офіційну заявку на матч

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив заявку команди на завершальний матч відбірного туру Євро-2020 проти Сербії.

Із футболістів, що готувалися до поєдинку, до заявки не потрапили Дмитро Іванісеня та Мар’ян Швед.

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Воротарі: 1. Юрій Паньків. 12. Андрій Пятов. 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Едуард Соболь. 3. Ігор Пластун. 4. Сергій Кривцов. 6. Артем Шабанов. 16. Віталій Миколенко. 19. Сергій Болбат. 21. Олександр Караваєв. 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук. 7. Андрій Ярмоленко. 8. Руслан Маліновський. 10. Євген Коноплянка. 13. Володимир Шепелєв. 14. Віталій Буяльський. 15. Віктор Циганков. 17. Євген Шахов. 18. Роман Безус. 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, вже сьогодні, 17 листопада, національна збірна України у Белграді зустрінеться з Сербією. Початок гри о 16:00.

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