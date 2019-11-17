Сербія – Україна: Васильков розповів про шалену мотивацію у збірній

Прес-аташе головного тренера збірної України Микола Васильков поділився враженнями від стадіону у Белграді і повідав про настрій у збірній України перед матчем з Сербією.

"Дуже цікавий стадіон... Для того щоб потрапити із роздягальна на прес-конферецію, треба проїхати машиною або спуститися довжелезним тунелем, а потім піднятися "потьомкінськими сходами" на другий поверх цього стадіону. Все тут продумано (сміється – прим.). А так от, загалом, якщо решту брати – мені все подобається. Кольори стадіону приглушені, не відверті червоні, а рожеві, такі теплі. Все тут зроблено для того, щоб отримати естетичне задоволення, щоб очі відпочили від комп’ютера тут, на стадіоні.

Сербія – Україна: "синьо-жовті" здійснили традиційну передматчеву прогулянку

Команда вчора прогулялась по лівому боці річки Сава і ажіотажу не було. Ніхто особливо не підбігав і не просив автографи. На нас ніхто не звернув особливої уваги.

Серби можуть ще пройти черз сито Ліги націй, тому у них після нашого матчу точно не опустяться руки. І реванш, і мотивація грати далі і доводити тренеру свою профпридатність... Дуже гнучкою зараз стала ця система – і європейська кваліфікація, і система Ліги націй, тому тут майже всі до останнього не знають своєї долі. Всі, крім збірної України. Ми не знаємо лише з якого кошика будемо жеребкуватись.

Сербія – Україна: Федецький дав кілька порад гравцям "синьо-жовтих"

Матч можливо і втрачає для нас турнірне значення, але гравці дуже переживають. Наприклад, Зінченко дуже хвилюється: він зараз в Манчестері і працює за трьох. Зідзвонились зі Степаненком, я сказав йому, що той все пропустив – і у Маліновського дитина народилась, і Циганкову 22 роки – Тарас змахнув сльозу і сказав, що йому дуже шкода, що він не з нами. Це означає, що мотивація у всіх, навіть тих, хто зараз не на зборах, величезна", – розповів Васильков в інтерв’ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 17 листопада, збірна України на виїзді зустрінеться з командою Сербії. Початок матчу о 16:00.

"Сиджу на балконі, дзвонить англійський номер – "Шева?!": прес-аташе Шевченка – про закулісся збірної і перехід у Мілан