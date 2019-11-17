toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Сербия – Украина: Шевченко объявил официальную заявку на матч

09:25 202 Читати українською
Сербия – Украина: Шевченко объявил официальную заявку на матч
Сербия – Украина / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку команды на заключительный матч отборочного турнира Евро-2020 против Сербии.

 

Из футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попали Дмитрий Иванисеня и Марьян Швед.

Сербия – Украина: Васильков рассказал о безумной мотивацию в сборной

Вратари: 1. Юрий Панькив. 12. Андрей Пятов. 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь. 3. Игорь Пластун. 4. Сергей Кривцов. 6. Артем Шабанов. 16. Виталий Миколенко. 19. Сергей Болбат. 21. Александр Караваев. 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук. 7. Андрей Ярмоленко. 8. Руслан Малиновский. 10. Евгений Коноплянка. 13. Владимир Шепелев. 14. Виталий Буяльский. 15. Виктор Цыганков. 17. Евгений Шахов. 18. Роман Безус. 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Беседин.

Напомним, уже сегодня, 17 ноября, национальная сборная Украины в Белграде встретится с Сербией. Начало игры в 16:00.

Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020

blog_ava
Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020
Теги
Сербия Сербия Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Сербия - Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
53
мин
Сербия
16:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук