Сербия – Украина: Шевченко объявил официальную заявку на матч

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку команды на заключительный матч отборочного турнира Евро-2020 против Сербии.

Из футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попали Дмитрий Иванисеня и Марьян Швед.

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Вратари: 1. Юрий Панькив. 12. Андрей Пятов. 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь. 3. Игорь Пластун. 4. Сергей Кривцов. 6. Артем Шабанов. 16. Виталий Миколенко. 19. Сергей Болбат. 21. Александр Караваев. 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук. 7. Андрей Ярмоленко. 8. Руслан Малиновский. 10. Евгений Коноплянка. 13. Владимир Шепелев. 14. Виталий Буяльский. 15. Виктор Цыганков. 17. Евгений Шахов. 18. Роман Безус. 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Беседин.

Напомним, уже сегодня, 17 ноября, национальная сборная Украины в Белграде встретится с Сербией. Начало игры в 16:00.

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