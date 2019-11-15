Сербія – Україна: підопічні Шевченка провели перше тренування у Белграді

Збірна України розпочала активну підготовку до завершального матчу відбору на Євро-2020 проти Сербії.

Команда Андрія Шевченка провела перше тренування після прибуття до Белграду, інформує офіційний сайт УАФ.

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Гравців поділили на дві групи – ті, хто вийшов у старті проти Естонії, залишилися в готелі для фітнес-тренування і відновлювальних процедур, а інші поїхали разом з тренерським штабом на стадіон белградського клубу Чукарічки. Основною метою занять було вирівняти фізичні кондиції обох груп гравців.

Нагадаємо, 17 листопада українці зустрінуться зі збірною Сербії в рамках 8 туру кваліфікації до Євро-2020. Наша команда вже достроково гарантувала собі вихід у фінальну частину турніру, а от балканці ще сподіваються випередити Португалію, у якої на один пункт більше.

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