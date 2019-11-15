Сербия – Украина: подопечные Шевченко провели первую тренировку в Белграде

Сборная Украины начала активную подготовку к заключительному матчу отбора на Евро-2020 против Сербии.

Команда Андрея Шевченко провела первую тренировку после прибытия в Белград, информирует официальный сайт УАФ.

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Игроков поделили на две группы – те, кто вышел в старте против Эстонии, остались в отеле для фитнес-тренировки и восстановительных процедур, а другие поехали вместе с тренерским штабом на стадион белградского клуба Чукарички. Основной целью занятий было выровнять физические кондиции обеих групп игроков.

Напомним, 17 ноября украинцы встретятся со сборной Сербии в рамках 8 тура квалификации к Евро-2020. Наша команда уже досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира, а вот балканцы еще надеются опередить Португалию, у которой на один пункт больше.

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