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Сербия – Украина: подопечные Шевченко провели первую тренировку в Белграде

21:56 95 Читати українською
Сербия – Украина: подопечные Шевченко провели первую тренировку в Белграде
Тренировка сборной Украины / Фото Павла Кубанова

Сборная Украины начала активную подготовку к заключительному матчу отбора на Евро-2020 против Сербии.

 

Команда Андрея Шевченко провела первую тренировку после прибытия в Белград, информирует официальный сайт УАФ.

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Игроков поделили на две группы – те, кто вышел в старте против Эстонии, остались в отеле для фитнес-тренировки и восстановительных процедур, а другие поехали вместе с тренерским штабом на стадион белградского клуба Чукарички. Основной целью занятий было выровнять физические кондиции обеих групп игроков.

Напомним, 17 ноября украинцы встретятся со сборной Сербии в рамках 8 тура квалификации к Евро-2020. Наша команда уже досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира, а вот балканцы еще надеются опередить Португалию, у которой на один пункт больше.

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