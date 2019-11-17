Сербія – Україна: Дуляй розхвалив команду Шевченка перед матчем у Белграді

Колишній гравець донецького Шахтаря та збірної Сербії Ігор Дуляй оцінив рівень збірної України перед заключним матчем у відборі до Євро-2020.

"Ніхто не очікував побачити збірну України на першому місці в групі. Всі думали, що Португалія буде лідером, а потім вже всі решта. Але Україна зробила неймовірну роботу. Пару днів назад давав інтерв'ю щодо вашої збірної. Сказав, що Андрій Шевченко провів відмінну роботу, а в команді чудова атмосфера. Це все видно на полі.

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Багато футболістів грають в своїх командах, добре знають один одного і зараз перебувають в хорошій формі. Це великий плюс.

Ще треба відзначити великий авторитет Шевченка. І не тільки в Україні, а й в усьому світі. Упевнений, що для багатьох гравців збірної України він був кумиром. У нього неймовірний ігровий досвід і він дуже хороший фахівець.

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Президент Шахтаря Рінат Ахметов мені одного разу сказав: "Перемога з красивою грою і перемога з поганою грою – це різні речі". Зараз у збірній України є хороші результати і красивий футбол. Це все не випадковість, а наслідок добре виконаної роботи", – цитує Дуляя ua.tribuna.com.

Нагадаємо, сьогоднішній матч збірних Сербії та України визначить долю команди Тумбаковіча в поточному відбірковому циклі. Серби вийдуть на Євро-2020, якщо зможуть обіграти Україну, а Португалія в паралельному матчі втратить очки з Люксембургом.

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