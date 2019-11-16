Сербія – Україна: господарі перед матчем з командою Шевченка остерігаються провокацій власних фанатів

Футбольний союз Сербії перед завтрашнім матчем відбору до Євро-2020 між Сербією та Україною нагадав уболівальникам про правила поведінки на стадіоні.

"Запрошуємо вболівальників вчасно прийти на стадіон, дотримуватися закону про правила поведінки на спортивних змаганнях та діяти за наказом відділу поліції.

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Ми особливо підкреслюємо, що заборонено приносити предмети, які можуть порушити громадський порядок чи завдавати шкоди іншим глядачам, будь-які види банерів з написами будь-якого змісту, а також піротехнічні засоби. На стадіон можна приносити лише офіційну символіку Республіки Сербія.

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Ми просимо всіх уболівальників, які приходять на стадіон, пам'ятати про умовний термін від УЄФА і те, що будь-яке наступне порушення може привести до ще більш суворих санкцій. Стадіон – це місце для популяризації спорту, а не місце для поширення пропаганди та політичних ідей", – йдеться у зверненні на офіційному сайті ФСС.

Нагадаємо, матч поточного відбіркового циклу проти Люксембургу збірна Сербії провела без глядачів. УЄФА покарав сербів за поведінку вболівальників на вересневому матчі проти Португалії (2:4). Тоді на адресу гравців піренейської команди з трибун лунали расистські образи, а також вболівальники активно використовували піротехніку.

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