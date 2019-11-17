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Сербія – Україна: Маліновський розповів, що може стати секретом успіху "синьо-жовтих"

11:49 466 Читать на русском
Сербія – Україна: Маліновський розповів, що може стати секретом успіху "синьо-жовтих"
Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Півзахисник італійської Аталанти та збірної України поділився очікуваннями від матчу останнього туру відбірного турніру Євро-2020 проти Сербії.

 

"На Євро вже потрапили, тож готуємося до матчу з Сербією. Потрібно провести його розкуто, з максимальною концентрацією, показати наш найкращий футбол. Думаю, той футбол, в який ми грали, потрібно перенести на цей матч і постаратися взяти очки для рейтингу і жеребкування.

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Прикро так програвати (Сербія у першому матчі у Львові поступилась збірній України з рахунком 0:5 – прим.), вони постараються реабілітуватися перед своїми уболівальниками. Вдома грають останній матч, теж нічого не втрачають, постараються показати свій максимум. Вони підуть вперед з перших хвилин, але ми повинні дуже правильно зіграти в обороні.

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Потрібно діяти дуже компактно, не давати їм зони між лініями для їхніх флангових футболістів. Потрібно постаратися в атаці максимально швидко переміщати м'яч, швидкі передачі, хороший рух з гарною реалізацією", – сказав Маліновський у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вже за кілька годин наші хлопці у Белграді зійдуться у непростому матчі зі збірною Сербії. Початок гри о 16:00 за київським часом.

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Сербія – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
Теги
Євро-2020 Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Сербія - Україна Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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