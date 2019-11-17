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Сербия – Украина: Дуляй расхвалил команду Шевченко перед матчем в Белграде

12:05 63 Читати українською
Сербия – Украина: Дуляй расхвалил команду Шевченко перед матчем в Белграде
Игор Дуляй / фото из открытых источников

Бывший игрок донецкого Шахтера и сборной Сербии Игор Дуляй оценил уровень сборной Украины перед заключительным матчем в отборе к Евро-2020.

 

"Никто не ожидал увидеть сборную Украины на первом месте в группе. Все думали, что Португалия будет лидером, а потом уже все остальные. Но Украина сделала невероятную работу. Пару дней назад давал интервью по поводу вашей сборной. Сказал, что Андрей Шевченко провел отличную работу, а в команде отличная атмосфера. Это все видно на поле.

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Многие футболисты играют в своих командах, хорошо знают друг друга и сейчас находятся в хорошей форме. Это большой плюс.

Еще надо отметить большой авторитет Шевченко. И не только в Украине, но и во всем мире. Уверен, что для многих игроков сборной Украины он был кумиром. У него невероятный игровой опыт и он очень хороший специалист.

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Президент Шахтера Ринат Ахметов мне однажды сказал: "Победа с красивой игрой и победа с плохой игрой – это разные вещи". Сейчас у сборной Украины есть хорошие результаты и красивый футбол. Это все не случайность, а следствие хорошо выполненной работы", – цитирует Дуляя ua.tribuna.com.

Напомним, сегодняшний матч сборных Сербии и Украины определит судьбу команды Тумбаковича в текущем отборочном цикле. Сербы выйдут на Евро-2020, если смогут обыграть Украину, а Португалия в параллельном матче потеряет очки с Люксембургом.

Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020

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Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020
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Сербия - Украина Украина Украина Евро-2020 Игорь Дуляй Игорь Дуляй
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