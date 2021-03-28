"Ми провели чудовий перший тайм і вели в рахунку. Потім суперник зумів змінити тактичну схему і повернутися в гру. Сербська команда заслуговує на похвалу, тому що ми не змогли її стримати. Але в кінці зустрічі ми забили гол, який міг дозволити нам виграти.

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Не можна пропускати два голи за 15 хвилин. Ми повинні бути більш впевненими і вирішувати результат зустрічі заздалегідь. Не можна дозволяти такі контратаки суперника. Те, що сталося, не повинно повторитися", – цитує Жоту O Jogo.

Нагадаємо, Діогу відзначився дублем у ворота сербів. Наступний поєдинок португальці зіграють проти Люксембурга 30 березня.

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