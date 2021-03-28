Сербія – Португалія: Жота підкреслив, що не лише арбітр винен у втраті перемоги "селесао"
Португальський форвард Ліверпуля Діогу Жота поділився думками щодо гри відбору до ЧС-2022 проти Сербії (2:2).
"Ми провели чудовий перший тайм і вели в рахунку. Потім суперник зумів змінити тактичну схему і повернутися в гру. Сербська команда заслуговує на похвалу, тому що ми не змогли її стримати. Але в кінці зустрічі ми забили гол, який міг дозволити нам виграти.
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Не можна пропускати два голи за 15 хвилин. Ми повинні бути більш впевненими і вирішувати результат зустрічі заздалегідь. Не можна дозволяти такі контратаки суперника. Те, що сталося, не повинно повторитися", – цитує Жоту O Jogo.
Нагадаємо, Діогу відзначився дублем у ворота сербів. Наступний поєдинок португальці зіграють проти Люксембурга 30 березня.
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