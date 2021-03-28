"Мы провели замечательный первый тайм и вели в счете. Затем соперник сумел изменить тактическую схему и вернуться в игру. Сербская команда заслуживает похвалы, потому что мы не смогли ее удержать. Но в конце встречи мы забили гол, который мог позволить нам выиграть.

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Нельзя пропускать два гола за 15 минут. Мы должны быть более уверенными и решать исход встречи заранее. Нельзя позволять такие контратаки соперника. То, что произошло, не должно повториться", – цитирует Жоту O Jogo.

Напомним, Диогу отметился дублем в ворота сербов. Следующий поединок португальцы сыграют против Люксембурга 30 марта.

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