"Я не маю пояснення результату. Ми вивчали гру Сербії і знали, як слід діяти проти них. У першій половині ми робили все правильно. У другому таймі вони зрівняли рахунок, але ми добре зреагували і продовжили створювати моменти. У кінцівці м'яч перетнув лінію на півметра, але гол не зарахували.

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Суддя подивився повтор і попросив вибачення у мене за помилку. За це я його поважаю. Звичайно, ми самі винні в тому, що не досягли потрібного результату. Але коли м'яч опиняється у воротах, його потрібно зараховувати", – цитує Сантуша Eurosport.

Нагадаємо, на останніх секундах поєдинку Кріштіану відзначився голом, але арбітр не зафіксував взяття воріт, мотивуючи це тим, що м'яч не перетнув лінію воріт, хоча повтори довели протилежне.

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