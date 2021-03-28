"У меня нет объяснения результата. Мы изучали игру Сербии и знали, как следует действовать против них. В первой половине мы делали все правильно. Во втором тайме они сравняли счет, но мы хорошо отреагировали и продолжили создавать моменты. В концовке мяч пересек линию на полметра, но гол не засчитали.

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Судья посмотрел повтор и попросил прощения у меня за ошибку. За это я его уважаю. Конечно, мы сами виноваты в том, не добились нужного результата. Но когда мяч оказывается в воротах, его нужно защитывать", – цитирует Сантуша Eurosport.

Напомним, на последних секундах поединка Криштиану отличился голом, но арбитр не зафиксировал взятие ворот, мотивируя это тем, что мяч не пересек линию ворот, хотя повторы доказали обратное.

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