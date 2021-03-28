Скандальний "гол" Роналду у відеоогляді матчу Сербія – Португалія – 2:2
00:42 - Читать на русском
Сербія приймала Португалію у 2 турі відбору ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Сербія – Португалія.
завершено
60’ Філіп Костіч
90+2’ Нікола Міленковіч
Діогу Жота 11’
Діогу Жота 36’
11’ Діогу Жота
36’ Діогу Жота
60’ Філіп Костіч
90+2’ Нікола Міленковіч
Португальці бадьоро розпочали гру, два майже однакові голи Діогу Жоти, здавалось, зняли усі питання про переможця поєдинку.
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Проте господарі зуміли після перерви зрівняти рахунок. Справжній екшн трапився на останніх секундах гри, коли Кріштіану Роналду, перегравши голкіпера, відправив м'яч у порожні ворота. Суперник зумів винести м'яч, але відеоповтор продемонстрував, що м'яч все ж перетнув лінію воріт. Суддя був невблаганний – гол не зарахували.
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