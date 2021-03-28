Сербія приймала Португалію у 2 турі відбору ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Сербія – Португалія.

Португальці бадьоро розпочали гру, два майже однакові голи Діогу Жоти, здавалось, зняли усі питання про переможця поєдинку.

Нідерланди – Латвія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Проте господарі зуміли після перерви зрівняти рахунок. Справжній екшн трапився на останніх секундах гри, коли Кріштіану Роналду, перегравши голкіпера, відправив м'яч у порожні ворота. Суперник зумів винести м'яч, але відеоповтор продемонстрував, що м'яч все ж перетнув лінію воріт. Суддя був невблаганний – гол не зарахували.

Сербія розписала бойову нічию з Португалією, оформивши камбек з 0:2 – у Роналду на останніх секундах вкрали гол