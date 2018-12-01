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Сент-Етьєн розгромив Нант в дебютному матчі 15-го туру чемпіонату Франції

30 листопада 23:47 10 Читать на русском
Сент-Етьєн розгромив Нант в дебютному матчі 15-го туру чемпіонату Франції
Сент-Етьєн – Нант – 3:0

Нант на виїзді поступився Сент-Етьєну в 15-му турі чемпіонату Франції.

Франція, 15 тур

Сент-Етьєн – Нант – 3:0

Голи: Беріч, 72, Хазрі, 84, Колондзейчак, 90

Глядачам на стадіоні Жоффруа Гішар довелося чекати першого забитого голу аж до середини другого тайму. Після того, як Беріч відкрив рахунок, господарям вдалося відзначитись у воротах Нанта ще двічі.

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Після цього поєдинку Сент-Етьєн набрав 26 очок та посідає 5 місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Стільки ж у третього Монпельє, а другий Ліон випереджає переслідувачів всього на 1 пункт. Нант залишився на 10-й позиції.

Франція15 тур

Сент-Етьєн - Нант: П'ятниця 30 листопада 2018

Сент-Етьєн
Матч завершено
3 : 0
Нант
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Теги
Сент-Етьєн Сент-Етьєн Нант Нант Франція Сент-Етьєн - Нант
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