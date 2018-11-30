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Світоліна похизувалась фото з Мбаппе та іншими зірками спорту

13:22 740 Читать на русском
Світоліна похизувалась фото з Мбаппе та іншими зірками спорту
Еліна Світоліна / Фото з соцмереж

Зірки спорту побували на зустрічі бренду Nike в Амстердамі.

Еліна Світоліна в компанії форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе та інших спортивних знаменитостей відвідала захід бренду Nike.

Дівчина тижня. Еліна Світоліна – пристрасна українська королева тенісу, яка закохано переглядає матчі Мессі та його Барселони

На зустрічі також були британський легкоатлет Мо Фара, боксерка Зейн Нассар з Німеччини, та футболістка з Нідерландів Ліке Мартенс.

Нагадаємо, Мбаппе у складі збірної Франції тріумфував на ЧС-2018 та отримав нагороду найкращого молодого гравця турніру.

Теги
Франція Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Еліна Світоліна
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