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Сент-Этьен разгромил Нант в дебютном матче 15-го тура чемпионата Франции

30 ноября 23:50 3 Читати українською
Сент-Этьен разгромил Нант в дебютном матче 15-го тура чемпионата Франции
Сент-Этьен – Нант – 3:0

Нант на выезде уступил Сент-Этьену в 15-м туре чемпионата Франции.

Франция, 15 тур

Сент-Этьен – Нант – 3:0

Голы: Берич, 72, Хазри, 84, Колондзейчак, 90

Зрителям на стадионе Жоффруа Гишар пришлось ждать первого забитого гола до середины второго тайма. После того, как Берич открыл счет, хозяевам удалось отличиться в воротах Нанта еще дважды.

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После этого поединка Сент-Этьен набрал 26 очков и занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Франции. Столько же у третьего Монпелье, а второй Лион опережает преследователей всего на 1 пункт. Нант остался на 10-й позиции.

Франция15 тур

Сент-Этьен - Нант: Пятница 30 ноября 2018

Сент-Этьен
Матч окончен
3 : 0
Нант
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Сент-Этьен Сент-Этьен Нант Нант Франция Сент-Этьен - Нант
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