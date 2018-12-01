Сент-Этьен разгромил Нант в дебютном матче 15-го тура чемпионата Франции

Нант на выезде уступил Сент-Этьену в 15-м туре чемпионата Франции.

Франция, 15 тур

Сент-Этьен – Нант – 3:0

Голы: Берич, 72, Хазри, 84, Колондзейчак, 90

Зрителям на стадионе Жоффруа Гишар пришлось ждать первого забитого гола до середины второго тайма. После того, как Берич открыл счет, хозяевам удалось отличиться в воротах Нанта еще дважды.

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После этого поединка Сент-Этьен набрал 26 очков и занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Франции. Столько же у третьего Монпелье, а второй Лион опережает преследователей всего на 1 пункт. Нант остался на 10-й позиции.