Ліга чемпіонів. Кваліфікація, 3 раунд

Панатінаїкос – Марсель – 1:0

Гол: Бернард, 83

Звітний матч сміливо можна назвати дуеллю кривдників українців. Греки залишили за бортом Ліги чемпіонів СК Дніпро-1, а провансальці нахабно намагаються позбутися Руслана Маліновського. Новий головний тренер Марселя не знайшов місця на полі нашому земляку, керівництво відкрито говорить про розчарування, а вершиною стало не включення гравця у заявку на гру з Панатінаїкосом.

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Натомість Марселіно Тораль надзвичайно вірить новачкам, випустивши у старті п'ять таких футболістів. Позитивних моментів це не принесло. Водночас двоє з них відразу ж "присіли" на жовті картки (Кондогбія і Ндіає). І це не безпідставна критика. У першому таймі Марсель у футбол не грав – більше намагався заважати супернику. Єдиним моментом став навіс на Обамеянга, до якого габонець ледве-ледве дотягнувся.

У Панатінаїкоса запалював Беньямін Вербіч. Колишній вінгер Динамо й атаки розганяв, і небезпечні штрафні заробляв. Щоправда, виконувати їх бралися партнери словенця – максимально невдало. Така активність вінгера призвела до ранньої заміни. Схоже, втомився Вербіч.

Втім, це не позначилося на активності Панатінаїкоса. Моментами Марсель навіть з власної половини вийти не міг. Тактика дрібних фолів також себе не виправдала. В одному з епізодів Кондогбія перевищив межу дозволеного й отримав жовту картку. Для нього вона стала другою. Майже пів години гостям належало догравати в меншості.

Не можна сказати, що це сильно вплинуло на ігровий малюнок. Однак тепер Марсель хоч отримав виправдання для гри на відбій. Панатінаїкос продовжував тиснути і насідати на ворота суперника. Під таким шквалом атак було лиш питанням часу, коли оборона французів дасть пробоїну. Це сталося на 83-й хвилині. Йоаннідіс після навісу скинув під удар Бернарду, а колишній вінгер Шахтаря відправив м'яч у сітку.

Лише пропустивши, Марсель почав будувати бодай щось схоже на атаки. Гра стала відкритою, і забити цілком могла кожна з команд. Втім, до фінального свистка так і збереглася мінімальна перевага Панатінаїкоса, якому тепер буде трішки простіше готуватися до матчу-відповіді на Велодромі.