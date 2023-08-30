В ситуации с президентом Федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом не все так однозначно.

Во время празднования победы на ЧМ-2023 среди женщин произошел инцидент, который уже несколько недель обсуждается в Испании. Президент Федерации футбола Луис Рубиалес поцеловал Эрмосо, что вызвало огромный гнев у сообщества, а все чемпионки мира ушли из команды.

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В сети появилось видео из командного автобуса сборной Испании, где Эрмосо демонстрирует партнершам поцелуй и сравнивает его с ситуацией с Икером Касильясом и Сарой Карбонеро и их поцелуем после финала ЧМ-2010.

"Боже мой! Разве вы не видели его? Взволнованный (под влиянием эмоций), он подошел и схватил меня так", – рассказывает футболистка на видео, имитируя сцену.

Когда Рубиалес зашел в автобус партнерши по команде Эрмосо начали скандировать: "Целуй, целуй, целуй". Игрок не демонстрирует на видео никаких признаков того, что она стала "жертвой агрессии", как позже заявляла.

Напомним, что поступок президента Федерации футбола Испании привел к тому, что ФИФА отстранила его на 90 дней. Сейчас международный орган рассматривает вероятность забанить Рубиалеса на 15 лет.

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