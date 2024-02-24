Суд Антверпена засудив футболіста до року тюремного ув'язнення з відстрочкою ще на 12 місяців, інформує Daily Star.

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Шаїр опинився на лаві підсудних через інцидент, який відбувся влітку 2020 року. Ільяс, його брат і компанія друзів відпочивали на півночі Франції. Вони разом з далекобійником на ім'я Нільс Т. після поїздки на каяках чекали на автобус, який повертався до Бельгії. Зав'язалася сутичка, і Шаїр вдарив Нільса каменем по голові. Життя далекобійника вдалося врятувати, але він багато часу провів у лікарні і не зміг працювати через перелом черепа. Крім тюремного терміну, суд зобов'язав футболіста виплатити жертві 14 тисяч євро компенсації.

Додамо, що Шаїр був частиною збірної Марокко, яка сенсаційно дійшла до півфіналу ЧС-2022. Хавбек також проводить непоганий сезон за КПР – 4 голи та 5 асистів у 31 матчі. Лондонський клуб поки не відсторонив Ільяса, оскільки той подав апеляцію на рішення суду.

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