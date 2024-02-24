Суд Антверпена приговорил футболиста к году тюремного заключения с отсрочкой еще на 12 месяцев, информирует Daily Star.

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Шаир оказался на скамье подсудимых из-за инцидента, который произошел летом 2020 года. Ильяс, его брат и компания друзей отдыхали на севере Франции. Они вместе с дальнобойщиком по имени Нильс Т. ждали автобус, который возвращался в Бельгию после поездки на каяках. Завязалась стычка, и Шаир ударил Нильса камнем по голове. Жизнь дальнобойщика удалось спасти, но он много времени провел в больнице и не смог работать из-за перелома черепа. Кроме тюремного срока, суд обязал футболиста выплатить жертве 14 тысяч евро компенсации.

Добавим, что Шаир был частью сборной Марокко, которая сенсационно дошла до полуфинала ЧМ-2022. Хавбек также проводит неплохой сезон за КПР – 4 гола и 5 ассистов в 31 матче. Лондонский клуб пока не отстранил Ильяса, поскольку тот подал апелляцию на решение суда.

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