Ліга 1, 9 тур

Ланс – Реймс – 2:0

Голи: Калімуендо, 45+1 (пен.), 52

Вилучення: Екітіке, 45 (Р)

Господарі відразу влаштували натиск на ворота суперника, однак Предраг Райковіч діяв бездоганно. Пробити серба вдалося лише завдяки пенальті перед свистком на перерву.

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Під час подачі штрафного Екітіке прямою ногою зарядив у голову Кевіну Дансо – пенальті. Спочатку арбітр показав форварду Реймса лише жовту, проте повтор епізоду відверто жахнув. VAR підказав вилучити "каратиста", а лікарі ледь зупинили кровотечу на голові Дансо, і той продовжив грати. Калімуендо чітко пробив з "позначки". Він же подвоїв перевагу Ланса по перерві, а Реймс у меншості не спромігся завдати бодай одного удару в площину воріт.

"Криваво-жовті" гарантували собі друге місце на перерву збірних і продовжують створювати ілюзію переслідування ПСЖ – у ідеальної команди Почеттіно на 6 очок більше та матч в запасі. Реймс залишився на 12-й сходинці Ліги 1, але може втратити чотири позиції до кінця туру.

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