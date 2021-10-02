Лига 1, 9 тур

Ланс – Реймс – 2:0

Голы: Калимуендо, 45+1 (пен.), 52

Удаление: Экитике, 45 (Р)

Хозяева сразу устроили натиск на ворота соперника, однако Предраг Райкович действовал безупречно. Пробить серба удалось лишь благодаря пенальти перед свистком на перерыв.

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При подаче штрафного Экитике прямой ногой зарядил в голову Кевину Дансо – пенальти. Сначала арбитр показал форварду Реймса только желтую, однако повтор эпизода откровенно ужаснул. VAR подсказал удалить "каратиста", а врачи едва остановили кровотечение на голове Дансо, и тот продолжил играть. Калимуендо четко пробил с "точки". Он же удвоил преимущество Ланса после перерыва, а Реймс в меньшинстве не смог нанести хотя бы один удар в створ ворот.

"Кроваво-желтые" гарантировали себе второе место на перерыв сборных и продолжают создавать иллюзию преследования ПСЖ – у идеальной команды Почеттино на 6 очков больше и матч в запасе. Реймс остался на 12-й строчке Лиги 1, но может потерять четыре позиции до конца тура.

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