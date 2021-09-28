Колишній форвард ПСЖ та цілої низки інших клубів Ніколя Анелька назвав, хто з трійці Мессі – Неймар – Мбаппе має бути лідером атак парижан.

"Мбаппе повинен бути головним гравцем в атаці ПСЖ, тому що він – номер один. Мессі був у Барселоні, але тепер він повинен служити Мбаппе. Кіліан в клубі вже п'ять років, і Мессі повинен поважати його", – наводить слова Анелька Goal з посиланням на Le Parisien.

Мбаппе готовий пришвидшити свій трансфер у Реал

Зазначимо, що Мбаппе минулого літа бажав перебратись у Реал, проте боси ПСЖ втримали Кіліана, зібравши в атаці ще й Мессі та Неймара.

До слова, в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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