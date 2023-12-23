Виліт Аякса з Кубка Нідерландів від аматорського УСВ Херкулес став не тільки великою сенсацією, а й способом непоагно заробити.

Героєм зустрічі став 22-річний вінгер Тім Пітерс, який відзначився дублем у воротах нідерландського гранда. Під завісу зустрічі Аякс зрівняв рахунок, але інший гравець Херкулеса на 90+2 хвилині вирвав вихід у 1/8 фіналу.

Довбик і Циганков обвалили коефіцієнт на чемпіонство Жирони в Ла Лізі у 278 разів

Згодом у мережі набула популярності історія сусідів Пітерса за кімнатою в гуртожитку. Перед матчем вони зробили ставки на прохід Херкулеса і гол свого товариша. Коефіцієнт склав 751. Один з друзів Тіма показав скрін, як з 15 євро він виграв 11 265. Загалом кімната збагатилась на понад 80 тисяч євро: "Канікули проведемо на Ібіці".

У 1/8 фіналу Кубка Нідерландів аматорський Херкулес зіграє зі значно скромнішим суперником – Камбюром, який представляє другий дивізіон.

Bewegend beeld van de man die gister in de 93e minuut 11K won pic.twitter.com/Ke3xU4XwWU — Gijs (@descherpte) December 22, 2023

Аякс сенсаційно вилетів з Кубка Нідерландів від аматорів