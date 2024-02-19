Баварія програла в третьому матчі поспіль, цього разу поступившись Бохуму в Бундеслізі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Бохум – Баварія на "Футбол 24".

Баварія повела в рахунку на 14-й хвилині – Мусіала з другої спроби пробив воротаря Бохума ударом під поперечку. Асано зрівняв рахунок на 32-й хвилині, а Шлоттербек на 44-й вивів Бохум вперед.

Баварія поступилась аутсайдеру Бундесліги, зазнавши 3-ї поразки поспіль – Упамекано привіз пенальті, Кейн не став героєм

У другому таймі мюнхенці отримали ще один удар. Упамекано привіз пенальті та ще й був вилучений. Штегер реалізував 11-метровий. Кейн відіграв один м'яч, але Бохум втримав перемогу.