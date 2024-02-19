Сенсаційна поразка мюнхенців у відеоогляді матчу Бохум – Баварія – 3:2
32’ Такума Асано
44’ Кевен Шлоттербек
78’ Кевін Штогер
Джамал Мусіала 14’
Дайот Упамекано 78’
Харрі Кейн 87’
14’ Джамал Мусіала
32’ Такума Асано
44’ Кевен Шлоттербек
78’ Кевін Штогер
78’ Дайот Упамекано
87’ Харрі Кейн
Баварія повела в рахунку на 14-й хвилині – Мусіала з другої спроби пробив воротаря Бохума ударом під поперечку. Асано зрівняв рахунок на 32-й хвилині, а Шлоттербек на 44-й вивів Бохум вперед.
Баварія поступилась аутсайдеру Бундесліги, зазнавши 3-ї поразки поспіль – Упамекано привіз пенальті, Кейн не став героєм
У другому таймі мюнхенці отримали ще один удар. Упамекано привіз пенальті та ще й був вилучений. Штегер реалізував 11-метровий. Кейн відіграв один м'яч, але Бохум втримав перемогу.
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