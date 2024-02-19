Бавария проиграла в третьем матче подряд, на этот раз уступив Бохуму в Бундеслиге. Смотрите видео голов и обзор поединка Бохум – Бавария на "Футбол 24".

Бавария повела в счете на 14-й минуте – Мусиала со второй попытки пробил вратаря Бохума ударом под перекладину. Асано сравнял счет на 32-й минуте, а Шлоттербек на 44-й вывел Бохум вперед.

Бавария уступила аутсайдеру Бундеслиги, потерпев 3-е поражение подряд – Упамекано привез пенальти, Кейн не стал героем

Во втором тайме мюнхенцы получили еще один удар. Упамекано привез пенальти да еще и был удален. Штегер реализовал 11-метровый. Кейн отыграл один мяч, но Бохум удержал победу.