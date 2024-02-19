Сенсационное поражение мюнхенцев в видеообзоре матча Бохум – Бавария – 3:2
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Бавария проиграла в третьем матче подряд, на этот раз уступив Бохуму в Бундеслиге. Смотрите видео голов и обзор поединка Бохум – Бавария на "Футбол 24".
32’ Такума Асано
44’ Кевен Шлоттербек
78’ Кевин Штогер
Джамал Мусиала 14’
Дайот Упамекано 78’
Харри Кейн 87’
14’ Джамал Мусиала
32’ Такума Асано
44’ Кевен Шлоттербек
78’ Кевин Штогер
78’ Дайот Упамекано
87’ Харри Кейн
Бавария повела в счете на 14-й минуте – Мусиала со второй попытки пробил вратаря Бохума ударом под перекладину. Асано сравнял счет на 32-й минуте, а Шлоттербек на 44-й вывел Бохум вперед.
Бавария уступила аутсайдеру Бундеслиги, потерпев 3-е поражение подряд – Упамекано привез пенальти, Кейн не стал героем
Во втором тайме мюнхенцы получили еще один удар. Упамекано привез пенальти да еще и был удален. Штегер реализовал 11-метровый. Кейн отыграл один мяч, но Бохум удержал победу.
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