"Матрацники" відкривали 12 тур. Команда Дієго Сімеоне, здавалось, мала брати три очки і наздоганяти суперників в турнірній таблиці. Втім, Атлетіко навіть не зміг взяти бодай один бал в матчі проти Лас-Пальмаса. В другому таймі "матрацники" двічі пропустили, а відіграти один гол вдалося лише під кінець зустрічі завдяки Мораті. У підсумку Лас-Пальмас святкував перемогу.

Атлетіко сенсаційно програв Лас-Пальмас, втративши шанс на лідерство у Ла Лізі – Циганков і Довбик можуть піти у відрив

Атлетіко залишився на третій сходинці з 25 балами й не зміг обійти Жирону, де грають українці Довбик та Циганков, яка розташувалась на другому місці з 28 очками. Ла-Пальмас – дев'ятий з 17 пунктами.