"Матрасники" открывали 12 тур. Команда Диего Симеоне, казалось, должна была брать три очка и догонять соперников в турнирной таблице. Впрочем, Атлетико даже не смог взять хотя бы один балл в матче против Лас-Пальмаса. Во втором тайме "матрасники" дважды пропустили, а отыграть один гол удалось лишь под конец встречи благодаря Морате. В итоге Лас-Пальмас праздновал победу.

Атлетико сенсационно проиграл Лас-Пальмас, потеряв шанс на лидерство в Ла Лиге – Цыганков и Довбик могут уйти в отрыв

Атлетико остался на третьей строчке с 25 баллами и не смог обойти Жирону, где играют украинцы Довбик и Цыганков, которая расположилась на втором месте с 28 очками. Ла-Пальмас – девятый с 17 пунктами.