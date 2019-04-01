Семінар від іспанської футбольної академії Марсет: понад 170 тренерів-слухачів отримали сертифікати

В Києві завершився навчально-методичний семінар для тренерів дитячо-юнацьких команд України.

Семінар було організовано за ініціативи Федерації футболу України, Інституту футболу, благодійного фонду "Розвиток футболу України", які запросили для передання свого досвіду майбутнім українським футболістам та тренерам представників футбольної академії Марсет (Барселона).

Протягом шести днів фахівці з Марсет проводили на штучних полях НТК ім. В. Баннікова практичні та теоретичні заняття для наших тренерів та дитячих команд з Києва та Київської області. 30 березня, в останній день семінару, відбулося відкрите тренування фахівців Марсет із гравцями наймолодшої збірної України (U-15), яку нещодавно очолив Сергій Нагорняк.

Іспанські спеціалісти провели з юними збірниками насичене тактико-технічне заняття, познайомивши футболістів із новими вправами, які вони не виконували раніше. Тренування відбулося в чудовій емоційній атмосфері, гравці охоче виконували всі завдання, які їм пропонували іспанські фахівці.

Більше 170 тренерів-слухачів семінару по його завершенні отримали з рук спортивного директора футбольної академії Марсет Беніто Монтальво та першого віце-президента ФФУ Вадима Костюченка відповідні сертифікати, які, за словами одного з керівників федерації, дозволять нашим тренерам підготувати не одного гравця для юнацьких та національних збірних України. За словами Вадима Костюченка, на цьому співпраця іспанських фахівців з українськими футболістами й тренерами не завершується, вона продовжиться в рамках інших спільних проектів під егідою Федерації футболу України.

Зі свого боку Беніто Монтальво зазначив, що Федерація футболу України організувала семінар на найвищому рівні. "Майбутні футболісти та тренери разом отримали великий досвід, – сказав сеньйор Монтальво. – Усі були відкриті до нього, відкриті до нових методик та можливостей. У нас було багато тренувань, теоретичних та практичних занять. Сподіваємося, наші знання допоможуть українським футболістам. Український футбол має гарний потенціал і гарні можливості для розвитку".

На завершення, після вручення сертифікатів, Беніто Монтальво та Вадим Костюченко обмінялися сувенірними футболками іспанської футбольної академії та нашої національної збірної та зробили на згадку колективне фото з усіма слухачами семінару.