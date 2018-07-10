Селюк: Чемпіонат Англії для Ярмоленка підходить більше, ніж німецький

Футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував можливий трансфер Андрія Ярмоленка у англійський Вест Хем.

"Я завжди говорив, що чемпіонат Англії для Ярмоленка підходить більше, ніж німецький. Свого часу до нього проявляв дуже предметний інтерес Евертон, пропонували 25 млн євро. Але у Андрія була домовленість з Динамо, що він дограє сезон в Києві, ну а потім вже поїхав в Дортмунд.

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Думаю, у Ярмоленка все в Англії вийде: крім того, що він хороший футболіст, він фізично міцний, не боїться силової боротьби - те, що потрібно для Прем'єр-ліги. А якщо за нього заплатили такі гроші, значить, беруть як твердого гравця основи. Єдиний мінус для нього – в Вест Хемі доведеться забути про постійну участі в Лізі чемпіонів, а може, і про єврокубки взагалі. Але це втрата лише статусна, а не ігрова. Оскільки в ігровому плані поєдинки з Ман Сіті, МЮ, Челсі, Тоттенхемом, Ліверпулем не поступаються рівню ЛЧ.

У фінансовому плані Ярмоленко теж напевно нічого не втратить. Та й для життя Лондон все ж симпатичніше місто, ніж Дортмунд. І взагалі, я не знаю жодного футболіста, який би сказав, що йому не хочеться спробувати себе в Прем'єр-лізі.

Тренера Вест Хема Пеллегріні я непогано знаю, ще по роботі в Малазі. Потім він кілька років працював в Ман Сіті з Яя Туре. Гравці відгукуються про нього, як про дуже приємну людину, яка вміє створити в команді хорошу атмосферу. Пеллегріні дуже любить атакуючий, видовищний, красивий футбол, йому потрібні креативні і технічні флангові гравці, яким він надає велику свободу дій.

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Ярмоленко, треба визнати, не якийсь супертехнарь, і ось з цієї точки зору йому доведеться важко, доведеться багато працювати. Проте я впевнений, що у Андрія в Англії все вийде. Приклад гравців, які пройшли школу УПЛ, нехай і не українців – Фернандіньо, Вілліана, а зараз і Фреда – тому підтвердження. Ну а нам тепер ще цікавіше буде спостерігати за АПЛ", – підсумував Селюк в коментарі для газети Сегодня.