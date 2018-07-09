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Ярмоленко прибув до тренувального табору Вест Хема – перехід максимально близький

18:23 1286 Читать на русском
Ярмоленко прибув до тренувального табору Вест Хема – перехід максимально близький
Андрій Ярмоленко / Футбол 24

Вінгер дортмундської Борусії Андрій Ярмоленко прибув на міжсезонні збори англійського Вест Хема та готується завершити трансфер до складу лондонців.

Форвард збірної України вже перебуває в розташуванні Вест Хема, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, Ярмоленко має пройти медогляд, а після його успішного завершення оформить перехід до складу "молотків". Борусія Д отримає за українця 17,5 млн фунтів.

Якщо лондонці підпишуть Андрія Ярмоленка, то він стане п'ятим літнім новачком команди Мануеля Пеллегріні після Раяна Фредерікса, Лукаша Фабіанскі, Ісси Діопа та Джека Вілшера, який став гравцем Вест Хема в понеділок.

У сезоні 2017/18 Ярмоленко провів за Борусію Д 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

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