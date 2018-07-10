Селюк: Чемпионат Англии для Ярмоленко подходит больше, чем немецкий

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал возможный трансфер Андрея Ярмоленко в Вест Хэм.

"Я всегда говорил, что чемпионат Англии для Ярмоленко подходит больше, чем немецкий. В свое время к нему проявлял очень предметный интерес Эвертон, предлагали 25 млн евро. Но у Андрея была договоренность с Динамо, что он доиграет сезон в Киеве, ну а потом уже поехал в Дортмунд.

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Думаю, в Ярмоленко все в Англии получится: кроме того, что он хороший футболист, он физически крепкий, не боится силовой борьбы – то, что нужно для Премьер-лиги. А если за него заплатили такие деньги, значит, берут как твердого игрока основы. Единственный минус для него – в Вест Хэме придется забыть о постоянной участия в Лиге чемпионов, а может, и о еврокубках вообще. Но это потеря только статусная, а не игровая. Поскольку в игровом плане поединки с Ман Сити, МЮ, Челси, Тоттенхэмом, Ливерпулем не уступают уровню ЛЧ.

В финансовом плане Ярмоленко тоже наверняка ничего не потеряет. И для жизни Лондон все же симпатичнее город, чем Дортмунд. И вообще, я не знаю ни одного футболиста, который бы сказал, что ему не хочется попробовать себя в Премьер-лиге.

Тренера Вест Хэма Пеллегрини я неплохо знаю, еще по работе в Малаге. Затем он несколько лет работал в Манчестер Сити с Яя Туре. Игроки отзываются о нем, как об очень приятного человека, который умеет создать в команде хорошую атмосферу. Пеллегрини очень любит атакующий, зрелищный, красивый футбол, ему нужны креативные и технические фланговые игроки, которым он предоставляет большую свободу действий.

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Ярмоленко, надо признать, не какой-то супертехнарь, и вот с этой точки зрения ему придется тяжело, придется много работать. Однако я уверен, что у Андрея в Англии все получится. Пример игроков, прошедших школу УПЛ, пусть и не украинский – Фернандиньо, Виллиана, а сейчас и Фреда – тому подтверждение. Ну а нам теперь еще интереснее будет наблюдать за АПЛ", – подытожил Селюк в комментарии для газеты Сегодня.