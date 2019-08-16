Селтік знайшов конкурента для Шведа

Форвард Борнмута Джордан Айб може опинитись у Селтіку.

Селтік націлився на нападника Борнмута Джордана Айба, повідомляє The Sun. Футболіст може стати конкурентом Мар'яна Шведа.

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У сезоні 2018/19 Айб відіграв 22 поєдинки у складі Борнмута, у який перейшов у 2016 році з Ліверпуля за 15 млн фунтів. У складі "вишень" у 86 матчах забив 4 голи.

Цього тижня Селтік не зміг пробитись у раунд плей-офф Ліги чемпіонів, поступившись Клужу (3:4).

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