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Селтік знайшов конкурента для Шведа

13:05 293 Читать на русском
Селтік знайшов конкурента для Шведа
Джордан Айб / соцмережі

Форвард Борнмута Джордан Айб може опинитись у Селтіку.

Селтік націлився на нападника Борнмута Джордана Айба, повідомляє The Sun. Футболіст може стати конкурентом Мар'яна Шведа.

Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік поступився Клужу, Аякс вирвав перемогу над ПАОКом, Порту вилетів від Краснодара

У сезоні 2018/19 Айб відіграв 22 поєдинки у складі Борнмута, у який перейшов у 2016 році з Ліверпуля за 15 млн фунтів. У складі "вишень" у 86 матчах забив 4 голи.

Цього тижня Селтік не зміг пробитись у раунд плей-офф Ліги чемпіонів, поступившись Клужу (3:4).

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