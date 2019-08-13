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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік поступився Клужу, Аякс вирвав перемогу над ПАОКом, Порту вилетів від Краснодара

13 серпня 23:57 1056 Читать на русском
Кваліфікація Ліги чемпіонів: Селтік поступився Клужу, Аякс вирвав перемогу над ПАОКом, Порту вилетів від Краснодара
Сенсації в Лізі чемпіонів

Відбулися усі матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Карабах – АПОЕЛ – 0:2 – (перший матч – 2:1)

Голи: Де Вінченті, 34, Матіч, 68

Русенборг – Марібор – 3:1 – (перший матч – 3:1)

Голи: Содерлунд, 53, Кондрасен, 61, 81 – Ванскас, 45+2

Копенгаген – Црвена Звезда – 1:1 – пенальті – 6:7 – (перший матч – 1:1)

Голи: Н'Дойє, 45 – Боакьє, 17

Аякс – ПАОК – 3:2 – (перший матч – 2:2)

Голи: Тадіч, 43 (п), 85 (п), Тальяфіко, 79 – Бісесвар, 23, 90+4

ЛАСК – Базель – 3:1 – (перший матч – 2:1)

Голи: Ранфтль, 59, Джогінгер, 89, Рогуз, 90+4 – Адемі, 80

Олімпіакос – Башакшехір – 2:0 – (перший матч – 1:0)

Голи: Семеду, 75, Вальбуена, 78 (п)

Селтік – Клуж – 3:4 – (перший матч – 1:1)

Голи: Форест, 51, Едуард, 51, Крісті, 76 – Дік, 27, Омрані, 74, 80, Тукудін, 90+7

Порту – Краснодар – 2:3 – (перший матч – 1:0)

Голи: Зе Луїш, 57, Діас, 76 – Вільєна, 3, Сулейманов, 13, 34

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів

Карабах вдома не зумів відіграти виїзне відставання і вилетів з турніру. АПОЕЛ у наступному раунді зіграє проти переможця пари ПАОК / Аякс.

Русенборг знову здолав Марібор з рахунком 3:1 і плей-офф кваліфікації ЛЧ зустрінеться із сильнішим у протистоянні Динамо Загреб / Ференцварош.

Аякс у надважкому поєдинку здолав ПАОК. ЛАСК вдруге обіграв Базель, а Олімпіакос – Башакшехір. Селтік без Мар'яна Шведа, який не потрапив навіть у заявку, поступився Клужу. Порту на власному полі несподівано програв російському Краснодару. Црвена Звезда у серії післяматчевих пенальті здолала Копенгаген.

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Динамо – Брюгге: де дивитись матч кваліфікації Ліги чемпіонів
13 серпня
14370
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Краснодар Краснодар Олімпіакос Олімпіакос Ліга чемпіонів Головне Аякс Аякс ЧФР Клуж ЧФР Клуж Русенборг Русенборг АПОЕЛ АПОЕЛ Селтік Селтік Базель Базель Порту Порту Карабах Карабах Марібор Марібор
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