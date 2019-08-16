Селтик нашел конкурента для Шведа

Форвард Борнмута Джордан Айб может оказаться в Селтике.

Селтик нацелился на нападающего Борнмута Джордана Айба, сообщает The Sun. Футболист может стать конкурентом Марьяна Шведа.

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В сезоне 2018/19 Айб сыграл 22 поединка в составе Борнмута, в который перешел в 2016 году из Ливерпуля за 15 млн фунтов. В составе "вишен" в 86 матчах забил 4 гола.

На этой неделе Селтик не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, уступив Клужу (3:4).

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