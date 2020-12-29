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Селтік вперше за 9 років поступився Рейнджерс на рідному стадіоні – відеоогляд історичної поразки команди Шведа

19:18 105 Читать на русском
Селтік вперше за 9 років поступився Рейнджерс на рідному стадіоні – відеоогляд історичної поразки команди Шведа
Тріумф гравців Рейнджерс / Твіттер клубу

Рейнджерс чекав дуже довго, щоб завдати запеклому ворогу поразки на його ж домашній арені.

Команда Стівена Джеррарда вирвала свою першу перемогу на Селтік Парк за дев'ять років.

Рейнджерс переміг Селтік Шведа в Олд Фірм Дербі – команда Джеррарда близька до зверження "кельтів" з трону

Востаннє "рейнджери" забирали три очки у гостьовому матчі із Селтіком 24 жовтня 2010 року. Героями ж Рейнджерс у звітному поєдинку стали Кент і Катіч, які відповіли на точний постріл Едуара. Після своєї історичної звитяги команда Джеррарда має чудову нагоду очолити чемпіонат – відставання від Селтіка складає всього два очки, але є матч в запасі.

Гладкий відзначився голом і допоміг Адана Демірспору здобути впевнену перемогу

Нагадаємо, гравець збірної України Мар'ян Швед вкотре не потрапив до заявки Селтіка. Форвард востаннє виходив на поле за свій клуб 19 жовтня.

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Теги
Українці за кордоном Шотландія Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Рейнджерс Рейнджерс Селтік Селтік
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