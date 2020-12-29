Гладкий відзначився голом і допоміг Адана Демірспору здобути впевнену перемогу

Черговий тур турецької 1 Ліги склався успішно для форварда Адана Демірспора Олександра Гладкого.

Чемпіонат Туреччини, 17-й тур

Істанбулспор – Адана Демірспор – 0:2

Голи: Гладкий, 17, Шанук, 33

Команда українця на виїзді впевнено розібралася з Істанбулспором. Гості провели ударну 15-хвилинку в середині першого тайму, яка і вирішила долю трьох очок.

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Рахунок відкрив саме Гладкий – третій гол нападника у поточному сезоні. Форвард отримав передачу в карному майданчику суперника, прибрав захисника і потужним ударом "прошив" руки голкіпера. Згодом перевагу Адана Демірспора подвоїв оборонець Таїїб Шанук. У другому таймі суперники м'ячів не забивали, тому гості цілком заслужено здобули перемогу – 2:0.

Після звітного поєдинку Адана Демірспор зміг піднятися з 11-ї сходинки на восьму, здобувши 24 очки у 17 турах.

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