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Рейнджерс переміг Селтік Шведа в Олд Фірм Дербі – команда Джеррарда близька до зверження "кельтів" з трону

16:37 165 Читать на русском
Рейнджерс переміг Селтік Шведа в Олд Фірм Дербі – команда Джеррарда близька до зверження "кельтів" з трону
Селтік – Рейнджерс – 1:2 / фото ФК Рейнджерс

Рейнджерс помстився Селтіку за поразку у фіналі Кубка Ліги, обігравши "кельтів" в рамках 21-го туру чемпіонату Шотландії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Шотландії 2019/20, 21-й тур

Селтік – Рейнджерс – 1:2

Голи: Едуар, 41 – Кент, 36, Катіч, 56

Нереалізований пенальті: Крісті, 33

Вилучення: Морелос, 90+6

Дербі розпочалось досить бойовито і першу серйозну нагоду мав Селтік. Катіч відверто тримав Жульєна за футболку в штрафному майданчику і арбітр без роздумів призначив пенальті. Втім, Крісті не зміг переграти голкіпера, а Кент за 3 хвилини вже вивів Рейнджерс вперед. Ще до перерви "кельти" відігрались, гол на рахунку Едуара.

Однак в другому таймі Катіч забив переможний гол. Додамо, що команда Джеррарда завершала поєдинок в меншості, Морелос отримав другу жовту за симуляцію. До слова, Швед вчергове не потрапив до заявки Селтіка на матч.

Селтік без Шведа обіграв Рейнджерс в драматичному фіналі Кубка Ліги, здобувши 10 внутрішній трофей поспіль

Таким чином, Рейнджерс набрав 50 очок після 19 матчів та посідає другу сходинку, Селтік з 52 пунктами очолює турнірну таблицю після 20 зіграних поєдинків.

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Світ Рейнджерс Рейнджерс Селтік Селтік Шотландія
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