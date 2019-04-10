Селтік передумав достроково повертати Шведа із оренди, – Бурбас

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що вінгер Селтіка Мар'ян Швед, який зараз грає за Карпати на правах оренди, продовжить виступи в чемпіонаті України до кінця поточного сезону.

"У Карпат була домовленість із Бренданом Роджерсом, що у разі вильоту з Кубка Мар’яна Шведа достроково відпустять адаптовуватися до Шотландії. Але після тренерських змін Селтік вже нікого не квапить. Відповідно дає можливість вінгеру до кінця сезону продовжувати феєрію в Україні", – написав Бурбас у Twitter.

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Нагадаємо, Карпати програли Інгульцю, який представляє Першу лігу, чвертьфінальний матч Кубка України та вилетіли з розіграшу турніру. Зазначимо, що Швед забив гол у тому матчі, але львів'яни поступилися у серії післяматчевих пенальті.

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