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"Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч українця

19:45 2792 Читать на русском
"Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч українця
Мар'ян Швед допоміг оформити ювілейну перемогу / фото ФК Карпати
Тарас Котів Тарас Котів

Мар'ян Швед продовжує завойовувати любов уболівальників своєї наступної команди, граючи в чемпіонаті України. Фанати Селтіка пильно відстежують успіхи 21-річного вінгера збірної України.

26’ Крістіан Понде
38’ Мар'ян Швед
62’ Мар'ян Швед
70’ Карім Йода
 

Швед став кілером Ворскли вдруге за менш ніж 2 місяці 2019-го. Тренери суперника змінюються, а результат один і той же – 4:0 для Карпат. Зокрема, і в Мар'яна, який в обох матчах забив по 2 з гри. У Полтаві він ще й виконав пенальті на хет-трик, а вдома проявив благородство. Маючи нагоду повторити своє досягнення, Швед віддав Йоді право на 11-метровий. Віддячив партнеру, в якого за плечима досвід виступів у Прімері, за гольовий пас. Фабрі Гонсалес увійшов до історії львівського клубу як тренер, з яким "леви" здобули ювілейну 250-у перемогу, причому найбільш розгромну серед подібних.

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо

У рідних стінах Карпати виграли 186 матчів, а на виїзді – 64. Переможний рахунок 4:0 у Львові було зафіксовано 5-й раз в історії чемпіонатів України. Востаннє "зелено-білі" перемагали в рідних стінах з розгромним рахунком ще за часів Йовічевіча: у 2016-му з таким же рахунком постраждав Чорноморець. Тренер-рекордсмени за цим показником – Лев Броварський, Мирон Маркевич і Олег Кононов (по 2 рази).

Варто відзначити, що Швед своєю успішною грою вивів Карпати на 4-е місце за кількістю забитих м'ячів в УПЛ 2018/19 – у львів'ян уже 30 голів, до 16 з яких долучився орендований гравець Селтіка (ще 3 асисти). Лише команди з першої шістки Шахтар (51), Динамо (40) та Олександрія (31) відзначились більше за 22 повні тури. Швед увірвався у топ-10 бомбардирів Карпат за всю історію виступів у чемпіонатах України, відзначившись ювілейним для себе 20-м голом за львівський клуб. До лідера заліку, щоправда, далекувато – Андрій Покладок наколотив 54 м'ячі.

Фанати Селтіка відзначають, що лідер "левів" вийшов на одноосібне 2-е місце серед найкращих голеадорів сезону в УПЛ, граючи у команді з нижньої шістки та не завжди на позиції центрфорварда. У середньому він забиває 0,62 гола за матч. Кращий показник лише в Жуніора Мораєса.

"Не потрібно мати гостре око, щоб помітити в ньому гравця", – пише у доволі брутальній формі один з вболівальників лідера шотландської Прем'єр-ліги. "Мені подобається, що він, усвідомлюючи свій відхід, все ще видає спектаклі на звання гравця матчу", – додає інший.

"Чутки, що Брендан Роджерс не хотів його підписувати, тільки підсолоджують цю угоду", – вважають вболівальники Селтіка, які вважають Роджерса ледь не зрадником.

"Не можу дочекатись, коли побачу, як Мар'ян тероризуватиме Прем'єр-лігу Шотландії наcтупного сезону".

"Цей хлопець виглядає таким, що блискуче знає, як бити по м'ячу", – дехто бачить у лідері Карпат справжню ракету.

"Його команда – третя у групі виживання (схоже на наші нижні 6). Це так, ніби гравець Лівінгстона (9-а команда ШПЛ, – прим. "Футбол 24") був би другим найкращим бомбардиром чемпіонату Шотландії. Швед ще й вінгер, а не нападник. Таблицю варто оновити, після останнього дубля в нього тепер 13 голів".

"Швед збирається порвати шотландську футбольну ПЛ в наступному сезоні".

"Повернувшись у Карпати на правах оренди, Швед довів правоту скаутів Селтіка. Бабай для Ворскли. Фанати Селтіка сподіваються, що він стане бабаєм для Рейнджерс".

"Не можу дочекатись Шведа в Селтіку з нового сезону. Він виглядає динамітом".

"Дивно, як Король Щур (очевидно, мова про Роджерса, – прим. "Футбол 24") був цілком зневажливим щодо нього і не дума, що він потрібен нам? Хіба що той намагався тримати його в рукаві для своєї наступної (короткотривалої) роботи... хммм?"

"Хлопців з таким гольовим чуттям оцінюють в 11,7 млн фунтів", – деякі фани вважають, що українець коштує разів у 7 більше, ніж отримають Карпати.

Друге взяття воріт Ворскли від Шведа порівняли з голом у стилі Ляказетта. Українця називають також "перлиною".

Зупиніть цю машину?

Вболівальники розраховують на те, що Мар'ян стане чудовим новачком і вже просять Селтік "повернути додому" цього гравця. До нового дому для вихованця Карпат.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

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Тарас Котів Карпати - Ворскла футбольні фанати Красиві голи Відеоновини Статті Головне Мар'ян Швед Мар'ян Швед Ворскла Ворскла Карпати Карпати Рейнджерс Рейнджерс Селтік Селтік
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