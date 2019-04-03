"Швед тероризуватиме Прем'єр-лігу і Рейнджерс, а коштує в 7 разів більше" – фанати Селтіка про розкішний матч українця

Мар'ян Швед продовжує завойовувати любов уболівальників своєї наступної команди, граючи в чемпіонаті України. Фанати Селтіка пильно відстежують успіхи 21-річного вінгера збірної України.

Швед став кілером Ворскли вдруге за менш ніж 2 місяці 2019-го. Тренери суперника змінюються, а результат один і той же – 4:0 для Карпат. Зокрема, і в Мар'яна, який в обох матчах забив по 2 з гри. У Полтаві він ще й виконав пенальті на хет-трик, а вдома проявив благородство. Маючи нагоду повторити своє досягнення, Швед віддав Йоді право на 11-метровий. Віддячив партнеру, в якого за плечима досвід виступів у Прімері, за гольовий пас. Фабрі Гонсалес увійшов до історії львівського клубу як тренер, з яким "леви" здобули ювілейну 250-у перемогу, причому найбільш розгромну серед подібних.

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо

У рідних стінах Карпати виграли 186 матчів, а на виїзді – 64. Переможний рахунок 4:0 у Львові було зафіксовано 5-й раз в історії чемпіонатів України. Востаннє "зелено-білі" перемагали в рідних стінах з розгромним рахунком ще за часів Йовічевіча: у 2016-му з таким же рахунком постраждав Чорноморець. Тренер-рекордсмени за цим показником – Лев Броварський, Мирон Маркевич і Олег Кононов (по 2 рази).

Варто відзначити, що Швед своєю успішною грою вивів Карпати на 4-е місце за кількістю забитих м'ячів в УПЛ 2018/19 – у львів'ян уже 30 голів, до 16 з яких долучився орендований гравець Селтіка (ще 3 асисти). Лише команди з першої шістки Шахтар (51), Динамо (40) та Олександрія (31) відзначились більше за 22 повні тури. Швед увірвався у топ-10 бомбардирів Карпат за всю історію виступів у чемпіонатах України, відзначившись ювілейним для себе 20-м голом за львівський клуб. До лідера заліку, щоправда, далекувато – Андрій Покладок наколотив 54 м'ячі.

Фанати Селтіка відзначають, що лідер "левів" вийшов на одноосібне 2-е місце серед найкращих голеадорів сезону в УПЛ, граючи у команді з нижньої шістки та не завжди на позиції центрфорварда. У середньому він забиває 0,62 гола за матч. Кращий показник лише в Жуніора Мораєса.

"Не потрібно мати гостре око, щоб помітити в ньому гравця", – пише у доволі брутальній формі один з вболівальників лідера шотландської Прем'єр-ліги. "Мені подобається, що він, усвідомлюючи свій відхід, все ще видає спектаклі на звання гравця матчу", – додає інший.

I like the fact that he knows he`s leaving and still puts in POTM performances, leaves with everybody`s best wishes and arrives at us in a good place. — Tam (@TamMcKenna1888) 3 квітня 2019 р.

"Чутки, що Брендан Роджерс не хотів його підписувати, тільки підсолоджують цю угоду", – вважають вболівальники Селтіка, які вважають Роджерса ледь не зрадником.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат