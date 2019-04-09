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Герега підтвердив, що досі зацікавлений у придбанні Карпат

12:12 1255 Читать на русском
Герега підтвердив, що досі зацікавлений у придбанні Карпат
Олександр Герега: фото: Перший комітет

Віце-президент ФФУ та народний депутат Олександр Герега прокоментував можливість придбання Чорноморця та перемовини з Карпатами.

"Футбольний клуб Карпати – дуже цікаве питання. Не сказав би, що ми вийшли з перемовин, чи занурились в них дуже глибоко. Питання футбольного клубу може виникнути в будь-який момент, головне, щоб на це була наша згода і бажання.

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Чи цікавився я можливістю придбання Чорноморця? Ні, Чорноморець перебуває в руках мого товариша. Там є нюанс ... Певні події вплинули і на український футбол.

Я – максималіст за своєю суттю. Бути в аутсайдерах мені не дуже б хотілося. Футбольний клуб – серйозний бізнес. І щоб його розпочати, потрібно зануритися в нього, зрозуміти, як він функціонує. Поки такої потреби на сьогоднішній день немає.

Я бачу, як мої деякі колеги надривають своє серце. Мені поки що не хотілося б бути у такому стані. Поки в цьому напрямку ми ведемо себе стримано. Не знаю, як будуть розвиватися події через рік-два", – сказав Герега у шоу Бомбардир.

Нагадаємо, у вересні минулого року з'явилася інформація про те, що Олександр і Галина Гереги дуже близькі до придбання Карпат.

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